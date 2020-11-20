Основной целью мероприятия явилось формирование у курсантов автошколы безопасного и ответственного поведения на дороге. Для будущих водителей в ходе оперативно-профилактических мероприятий «Начинающий водитель» провели «крэш-курс», в рамках которого за короткий период времени рассказали максимум информации о дорожно-транспортных происшествиях, их причинах и последствиях, формирующей чувство опасности и осознанное соблюдение правил безопасного поведения.

В начале беседы присутствующим привели статистические данные об аварийности на дорогах Чановского района, затем курсантам на обозрение был представлен подготовленный Госавтоинспекцией видеоролик «Во имя жизни», содержащий фотоизображения автомобилей, поврежденных в результате ДТП на территории района.

Сотрудники полиции в ходе «крэш-курса» обратили особое внимание учащихся на те нарушения Правил дорожного движения, которые чаще всего влекут ДТП с пострадавшими: это несоблюдение скоростного режима, управление транспортным средством в состоянии опьянения, утомление водителя, его отвлечение от дороги, несоблюдение очерёдности проезда перекрёстков, а также напомнили, что не пристегнутый ремень безопасности и перевозка детей без детских удерживающих устройств в разы повышают риск получения тяжелых травм и гибели в случае столкновения или опрокидывания автомобиля.

В заключение беседы полицейские пожелали учащимся автошколы воплотить все задуманное в жизнь, не позволив вмешаться в их судьбу дорожной трагедии: помнить о своей безопасности, а также об ответственности за жизнь и здоровье других участников дорожного движения.

ОГИБДД Отдела МВД России по Чановскому району