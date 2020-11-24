Водители легковых автомобилей такси, осуществляющие перевозку пассажиров, несут огромную ответственность за их безопасность. В настоящее время участились случаи резонансных дорожно-транспортных происшествий с участием транспортных средств, используемых в качестве легкового такси.

В связи с этим сотрудниками Госавтоинспекции регулярно проводятся профилактические мероприятия, направленные на соблюдение водителями такси всех необходимых норм и условий безопасных перевозок, но несмотря на это ситуация с аварийностью продолжает оставаться сложной.

Для обеспечения законности при осуществлении пассажирских перевозок автомобилями такси, снижения уровня аварийности и предупреждения дорожно-транспортных происшествий 24 и 25 ноября 2020 года на территории Чановского района проводится комплекс профилактических мероприятий «Такси».

Личный состав Госавтоинспекции будет ориентирован на выявление нарушений Правил дорожного движения водителями легковых такси, а также нелегальными перевозчиками.

Автоинспекторы проверят техническое состояние транспортных средств, соблюдение требований нормативно-правовых актов юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями.

Госавтоинспекция призывает граждан, пользующихся услугами такси, обращать внимание на состояние водителя. При наличии у него признаков опьянения следует немедленно сообщить об этом в дежурную часть Отдела МВД России по Чановскому району по телефонам: 21-679 или 102.

ОГИБДД Отдела МВД России по Чановскому району