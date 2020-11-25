В целях профилактики дорожно-транспортных происшествий с участием водителей со стажем управления транспортным средством менее двух лет с 17 по 21 ноября Госавтоинспекция района провела оперативно-профилактические мероприятия «Начинающий водитель».

В период операции работа нарядов дорожно-патрульной службы была направлена на пресечение нарушений требований Правил дорожного движения начинающими водителями, проверено техническое состояние учебных автомобилей, соответствие их конструкции условиям обеспечения безопасности дорожного движения, наличие необходимых документов у инструкторов.

Автоинспекторами для курсантов автошколы проведен «крэш-курс», в рамках которого за короткий период времени доведен максимум информации о дорожно-транспортных происшествиях, их причинах и последствиях.

За период проведения мероприятий «Начинающий водитель» к административной ответственности за нарушение правил дорожного движения привлечены 4 водителей, имеющих стаж управления транспортным средством менее двух лет.

Госавтоинспекция советует начинающим водителям соблюдать несколько простых правил:

Разместите на автомобиле знак «Начинающий водитель». После приобретения автомобиля совершите на нем несколько поездок с инструктором либо с опытным водителем. Заранее продумывайте удобный и безопасный маршрут, для чего можно использовать карты браузеров и мобильных приложений. Всегда проверяйте техническое состояние автомобиля перед поездкой. Будьте спокойны и уравновешены, находясь за рулем. Всегда используйте ремни безопасности. Не включайте громко музыку – она может вас отвлекать. Не разговаривайте по мобильному телефону во время поездки. Выбирайте скорость движения, при которой чувствуете себя максимально безопасно и комфортно. Соблюдайте безопасную дистанцию до впереди едущего автомобиля и боковой интервал. Держите руль двумя руками и не делайте резких движений рулем. Не забывайте показывать сигналы поворота. Перед парковкой выходите из автомобиля, чтобы оценить ситуацию.