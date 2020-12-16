Госавтоинспекция напоминает водителям, срок действия чьих водительских удостоверений истек в период с 01 февраля по 15 июля 2020 года текущего года о необходимости заменить документы в срок по 31 декабря 2020 года включительно.

В связи с тем, что период признания действительными таких водительских удостоверений заканчивается в ближайшее время, Госавтоинспекция рекомендует безотлагательно обратиться в подразделения ГИБДД для замены указанных водительских удостоверений до конца текущего года.

Для тех водителей, кто не исполнит указанное требование законодательства, Госавтоинспекция напоминает, что за управление транспортным средством с водительским удостоверением с истекшим сроком действия предусмотрена административная ответственность по части 1 статьи 12.7 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. Санкции по ней – штраф в размере от 5 до 15 тысяч рублей, а также задержание транспортного средства и отстранение водителя от управления.

ОГИБДД Отдела МВД России по Чановскому району