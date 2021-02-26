Уважаемые жители Чановского района, 2 МОЭТН и РАМТС ГИБДД ГУ МВД России по Новосибирской области сообщает Вам, что ближайший аккредитованный пункт технического осмотра, производящий государственный технический осмотр транспортных средств - ООО «Трасса», находится по адресу: Новосибирская область, Чановский район, р.п. Чаны, ул. Лермонтова, 1 «А».

Телефон для справок: 89137664112.

Режим работы: понедельник-пятница с 9:00 до 18:00 часов, перерыв с 13:00 до 14:00 часов; суббота, воскресенье - выходные дни.