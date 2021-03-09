В целях предотвращения фактов нарушения требований к перевозке детей, установленных Правилами дорожного движения РФ, а также предотвращения фактов нарушения ПДД детьми-пешеходами Госавтоинспекцией Чановского района в три этапа проводился комплекс оперативно-профилактических мероприятий «Ребенок на дороге»: с 01 по 05 февраля, с 15 по 19 февраля, с 01 по 05 марта.

В этот период особое внимание сотрудников ГИБДД было приковано к юным участникам дорожного движения. Сотрудники Госавтоинспекции следили за недопущением нарушений Правил дорожного движения маленькими пешеходами, а также правил перевозки детей водителями.

Госавтоинспекторы помимо составления административных материалов проводили разъяснительные беседы с нарушителями о необходимости не только установки детских удерживающих устройств в автомобили, но и соблюдения всех условий их использования. За время проведения мероприятий было выявлено 19 фактов нарушения правил перевозки детей-пассажиров.

ОГИБДД Отдела МВД России по Чановскому району