По итогам 7 месяцев 2021 года на территории Новосибирской области зарегистрировано 19 дорожно-транспортных происшествий с участием водителей автобусов, при которых 3 человек погибло и 23 получили травмы различной степени тяжести, на территории Чановского района произошло 1 ДТП с участием автобуса, в котором 1 человек погиб. В целях предупреждения дорожно-транспортных происшествий с участием пассажирского транспорта, профилактики правонарушений в сфере организации пассажирских перевозок в период с 25 по 27 августа, Госавтоинспекция Чановского района проведет комплексное профилактическое мероприятие «Автобус».

Данное мероприятие направлено на профилактику аварийности с участием автобусов, осуществляющих перевозки пассажиров, предупреждение и пресечение нарушений Правил дорожного движения, требований нормативных правовых актов в области обеспечения безопасности дорожного движения, связанных с эксплуатацией маршрутных транспортных средств, перевозкой пассажиров, а также профилактику и пресечение незаконной предпринимательской деятельности.

В рамках проведения мероприятия сотрудники ГИБДД обеспечат контроль за законностью осуществления перевозок, наличием у водителей документов, необходимых для участия в дорожном движении, выполнением требований по предрейсовому техническому осмотру автобусов и медицинскому осмотру водителей, соблюдение водителями режима труда и отдыха, своевременным прохождением технического осмотра.