28.08.2021 года около 06 часов, 33-летний мужчина, двигаясь на автомобиле «Лексус», на 1021 километре автодороги Р-254 «Иртыш» Чановского района Новосибирской области, при обгоне автомобиля не справился с управлением и совершил съезд в правый по ходу движения кювет с последующим опрокидыванием. В результате происшествия, водитель скончался на месте ДТП.

В настоящее время по данному факту проводится проверка. Сотрудники полиции устанавливают причины и обстоятельства произошедшего.



Госавтоинспекция Чановского района