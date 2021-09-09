С 11 по 20 сентября 2021 на территории Новосибирской области проводится онлайн-голосование на определение победителя первого этапа конкурса «Народный участковый»

Из числа лиц, проходящих службу в должности участковых уполномоченных полиции ОУУПиПДН Отдела МВД России по Чановскому району, на звание «Народного участкового» претендует старший участковый уполномоченный полиции, имеющий наиболее высокие результаты в работе, пользующийся уважением как среди сослуживцев, так и среди населения обслуживаемой территории Чановского района, – Кузовкин С. А.

Кузовкин Сергей Анатольевич, 1994 года рождения, уроженец р.п. Чаны Новосибирской области, окончил Новосибирский государственный технический университет. Проходит службу в органах внутренних дел с 2017 года, в должности старшего участкового уполномоченного полиции – с 2020 года.

Сергей Анатольевич обслуживает административный участок № 2, расположенный на территории р.п. Чаны Чановского района Новосибирской области.

За период 2021 года Сергей Анатольевич раскрыл 9 преступлений. Рассмотрел 125 заявлений граждан по факту нарушения их прав и законных интересов, выявил 33 административных правонарушения.

Сергей Анатольевич добросовестно относится к выполнению своих профессиональных обязанностей, пользуется уважением граждан.

Уважаемые граждане, Вашему вниманию предложена краткая биография конкурсанта «Народный участковый», представляющего Отдел МВД России по Чановскому району. В период с 11 по 20 сентября 2021 в рамках первого этапа Конкурса все желающие на официальном сайте ГУ МВД России по Новосибирской области могут принять участие в онлайн-голосовании на определение победителя.