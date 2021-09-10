На сегодняшний день проблема детского дорожно-транспортного травматизма стоит очень остро: за 8 месяцев текущего года в Новосибирской области произошло 162 ДТП с детьми, в которых 6 несовершеннолетних погибло, 180 получили различные травмы.



Сотрудники Госавтоинспекции Чановского района обращаются к родителям и педагогам с просьбой еще раз обратить внимание детей на необходимость соблюдать требования Правил дорожного движения, изучить с учащимися безопасный маршрут в школу. Уважаемые родители, ежедневно напоминайте детям о том, что играть рядом и тем более на проезжей части КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩЕНО, научите ребенка концентрировать свое внимание на возможных опасностях, расскажите о том, какими последствиями чревато использование во время перехода проезжей части наушников и гаджетов, отвлекающих внимание, регулярно отрабатывайте с ребенком безопасные маршруты движения из дома в школу и обратно. Также разъясните, что пешеходный переход НЕБЕЗОПАСЕН. Ребенок при переходе дороги как по регулируемому, так и по нерегулируемому пешеходному переходу, должен убедиться, что приближающиеся автомобили остановились и пропускают его, только тогда переходить дорогу.



Особенно хотелось бы обратиться к родителям, которые являются водителями. К огромному сожалению, до сих пор встречаются случаи, когда родители позволяют себе управлять транспортными средствами, находясь в состоянии опьянения, не пристегивают детей ремнями безопасности и перевозят малышей без детских удерживающих устройств, при этом не задумываются о возможных последствиях.



Сотрудники Госавтоинспекции предпринимают все возможные меры по улучшению сложившейся ситуации, но стоит помнить, что в первую очередь родители должны сформировать у ребенка навыки безопасного поведения на дороге. Не забывайте, что только самые близкие люди пользуются у детей непререкаемым авторитетом!



ОГИБДД Отдела МВД России по Чановскому району