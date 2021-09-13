Отдел МВД России по Чановскому району разъясняет: за изготовление и продажу поддельных сертификатов о вакцинации против Covid-19, справок о наличии антител и ПЦР-тестов, равно как и за их приобретение, предусмотрена уголовная ответственность.



В связи с выявлением на территории Новосибирской области фактов сбыта сертификатов о прохождении вакцинации против Covid-1 сотрудники органов внутренних дел Чановского района призывают граждан оказывать содействие в установлении лиц, осуществляющих изготовление и продажу поддельных сертификатов о вакцинации против новой коронавирусной инфекции, а также справок о наличии антител и поддельных ПЦР-тестах.



Уголовный кодекс Российской Федерации предусматривает наказание не только для продавцов поддельных документов о вакцинации от коронавирусной инфекции, но и для покупателей. Гражданин, приобретающий поддельный сертификат о вакцинации от COVID-19, подлежит привлечению к уголовной ответственности вне зависимости от того, использовал он его или нет.



Ответственность за подделку, изготовление или оборот поддельных документов предусмотрена статьей 327 УК РФ. За подделку и сбыт сертификата о вакцинации предусмотрено максимальное наказание в виде двух лет лишения свободы, за покупку и хранение документа – один год лишения свободы. Необходимо отметить, что владельцы фиктивных сертификатов о вакцинации ставят под угрозу жизни многих людей, так как остаются потенциальным источником инфекции, поэтому их действия могут содержать признаки преступления, предусмотренного статьей 236 УК РФ «Нарушение санитарно-эпидемиологических правил».



Граждан, располагающих информацией о лицах, предлагающих услуги о получении медицинских справок, сертификатов и других документов в обход официальных процедур в сети «Интернет» или на платформах мобильных мессенджеров, просьба сообщить об этом по телефону дежурной части Отдела МВД России по Чановскому району: 21-679, 102 или 112.