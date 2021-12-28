Как известно, в преддверии Нового года все ожидают чуда – как взрослые, так и дети. И больше всех нуждаются в тепле те дети, чьи семьи попали в трудную жизненную ситуацию.

В рамках ежегодной Всероссийской акции «Полицейский Дед Мороз» сотрудники Отделения УУПиПДН и Отделения ГИБДД Отдела МВД России по Чановскому району поздравили с наступающим Новым годом детей из семей, состоящих на профилактическом учете как неблагополучные.

Дети с радостью встретили долгожданных гостей, поделились планами на будущий год и рассказали новогодние стихи. Всем участникам праздника Полицейский Дед Мороз вручил сладкие подарки, календари дорожной безопасности и светоотражающие наклейки, которые помогут ребятам стать заметнее на дороге. Но «особенный» Дед Мороз пришел к ребятам не только с подарками: полицейские провели с детьми профилактические беседы и напомнили их родителям о необходимости надлежащего воспитания своих несовершеннолетних детей.

Стражи порядка отмечают, что подобные благотворительные акции воспитывают у детей доброжелательность, законопослушность и формируют доверительное отношение к сотрудникам в форме.