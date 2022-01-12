С 30 декабря 2021 года вступил в законную силу Федеральный закон от 30 декабря 2021г. № 494-ФЗ «О внесении изменений в статью 15 Федерального закона «О техническом осмотре транспортных средств и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»» и статью 15 Федерального закона «О государственной регистрации транспортных средств в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», в связи с чем внесены изменения, дополняющие перечень документов, предоставляемых для совершения регистрационных действий.

При постановке на учет автомототранспортного средства нужно вместе с необходимыми для регистрации транспортного средства документами предоставлять диагностическую карту, которая содержит заключение о соответствии транспортного средства обязательным требованиям безопасности транспортных средств, оформленной в соответствии с Федеральным законом от 01.07.2011 № 170-ФЗ «О техническом осмотре транспортных средств и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ» и срок действия которых на дату совершения регистрационных действий не истек.

Для постановки на государственный учет, совершения регистрационных действий, связанных с изменением конструкции или заменой основного компонента транспортного средства, диагностическая карта предоставляется на транспортное средство, если с года его изготовления прошло более 4-х лет (включая год изготовления, указываемый в документах).

Напоминаем, при обращении по вопросам регистрации автомототранспорта любой желающий может воспользоваться электронными услугами, предоставляемыми Госавтоинспекцией, используя «Личный кабинет» на портале «Госуслуги»: www.gosuslugi.ru.

Для получения государственной услуги «регистрация автомототранспортных средств» посредством портала «Госуслуги» у Вас есть возможность записаться на удобное время в любом подразделении Госвтоинспекции.

2МОЭТН и РАМТС ГИБДД ГУ МВД России по Новосибирской области