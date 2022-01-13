Серьезную опасность для жизни и здоровья населения в современных условиях, представляют дорожно-транспортные происшествия, которые нередко приводят к гибели участников дорожного движения, причинению вреда их здоровью и имуществу.



Одной из причин ДТП с тяжкими последствиями является выезд на полосу, предназначенную для встречного движения. Выезд на встречную полосу при совершении обгона – это опасный и рискованный маневр, связанный со значительным превышением скорости, вследствие чего при столкновении транспортных средств возрастает сила удара, и это приводит к самым тяжким последствиям. Причина, по которой водители оправдывают грубое нарушение ПДД, чаще всего одна – они куда-то опаздывают либо им не хочется «стоять в пробках». Вместе с тем, даже при скорости 40 км/ч удар от лобового столкновения может оказаться фатальным, а последствия для водителей и пассажиров несоизмеримыми с выигранными минутами.



В соответствии с частью 4 статьи 12.15 КоАП РФ выезд в нарушение Правил дорожного движения на полосу, предназначенную для встречного движения, либо на трамвайные пути встречного направления, влечет наложение административного штрафа в размере 5 тысяч рублей или лишение права управления транспортными средствами на срок от 4 до 6 месяцев. За повторное нарушение – лишение права управления транспортными средствами на срок один год, последующее совершение данного правонарушения лицом, подвергнутым наказанию по ч. 5 ст. 12.15 КоАП РФ, влечет уже уголовную ответственность по ч. 1 ст. 264.2 УК РФ.



Наказание за выезд на встречную полосу движения довольно строгое. Однако самое суровое наказание не может быть дороже жизни, которой зачастую лишаются нарушители ПДД.



Госавтоинспекция района обращается ко всем водителям с просьбой строго соблюдать правила дорожной безопасности и помнить, что практически любой выезд на полосу встречного движения является маневром, представляющим опасность для жизни и здоровья участников дорожного движения.



ОГИБДД Отдела МВД России по Чановскому району