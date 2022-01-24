Ежедневно мы являемся участниками дорожного движения, выступая в качестве пешехода, пассажира или водителя. Быть пешеходом – это очень ответственно. Безопасность на дороге зависит в совокупности и от пешеходов, и от водителей. И риски также присутствуют у обеих сторон. Довольно часто виновными в ДТП являются именно пешеходы, переходящие улицу на красный свет или в неположенном месте. Некоторые даже банально забывают, что если переходишь дорогу, нужно смотреть по сторонам, потому что из-за поворота может неожиданно появиться машина. И тогда уже поздно будет смотреть в ее сторону.



Уважаемые пешеходы, Госавтоинспекция Чановского района напоминает:

• передвигаться можно только по тротуарам, пешеходным дорожкам, а при их отсутствии – по обочинам;

• если вы идете по краю проезжей части, то идти нужно навстречу движению транспортных средств;

• переходить дорогу можно только по пешеходным переходам, а при их отсутствии - на перекрестках по линии тротуаров или обочин;

• рекомендуется использовать элементы одежды, не ограничивающие обзор при движении, кроме того, не отвлекайтесь на мобильные телефоны и не используйте наушники;

• при отсутствии в зоне видимости перехода или перекрестка разрешается переходить дорогу под прямым углом к краю проезжей части на участках без разделительной полосы и ограждений там, где она хорошо просматривается в обе стороны;

• прежде, чем переходить дорогу, даже на регулируемом пешеходном переходе, убедитесь, что водители машин во всех рядах вас заметили, а главное – остановились!

• на остановках общественного транспорта, во избежание падения, не подходите близко к проезжей части дороги. Будьте предельно бдительными и внимательными при пересечении проезжей части дороги;

• при движении в темное время суток вне населенного пункта ОБЯЗАТЕЛЬНО используйте светоотражающие элементы, позволяющие обозначить вас на дороге на значительном расстоянии.



Уважаемые водители! Чановская Госавтоинспекция призывает и Вас быть внимательными к пешим участникам дорожного движения, особенно при неблагоприятных погодных условиях и в тёмное время суток. Заблаговременно снижайте скорость перед пешеходными переходами. Особую осторожность следует проявлять в местах, где вероятно появление детей на проезжей части. Помните, юные участники дорожного движения, как правило, нетерпеливы, неосмотрительны, и довольно часто неправильно оценивают направление и скорость движения автомобиля.



Водитель, покидая транспортное средство вне населенного пункта, становится пешеходом, что так же обязывает его использовать световозвращающие элементы. Отсутствие световозвращающих элементов влечет за собой наказание в виде штрафа размером 500 рублей в соответствии с частью 1 статьи 12.29 КоАП РФ.



ОГИБДД Отдела МВД России по Чановскому району