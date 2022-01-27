В последнее время участились случаи резонансных ДТП с участием автобусов особо малого класса (длиной до 5 метров включительно).

В целях стабилизации обстановки с аварийностью, недопущения ДТП с участием автобусов особо малого класса и снижения тяжести их последствий сотрудниками Госавтоинспекции на территории Чановского района в период с 28 января по 28 февраля 2022 года будет проводиться оперативно-профилактическое мероприятие «Микроавтобус».

Особое внимание автоинспекторы уделят соблюдению водителями микроавтобусов ПДД РФ, проверят законность осуществления перевозок пассажиров, наличие у водителей документов, необходимых для участия в дорожном движении, техническое состояние автобусов (микроавтобусов), наличие и исправность тахографов, соблюдение режима труда и отдыха водителей, прохождение технического осмотра, выполнение обязанности по страхованию гражданской ответственности владельцев автобусов.

Госавтоинспекция напоминает гражданам, что безопасность пассажиров общественного транспорта зависит не только от перевозчиков, но и от самих пассажиров. При движении на маршрутных транспортных средствах всем пассажирам рекомендуется держаться за поручни и находиться при движении на местах, предназначенных для пассажиров.

ОГИБДД Отдела МВД России по Чановскому району