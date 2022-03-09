Дорожно-транспортные происшествия не редкость на дорогах, но, к счастью, многие из них без пострадавших и несут лишь небольшой материальный ущерб владельцам автомобилей. Для таких случаев и предусмотрен упрощенный порядок оформления дорожно-транспортных происшествий без участия сотрудников Госавтоинспекции.



Благодаря «Европротоколам» водители транспортных средств получают возможность самостоятельно оформить документы о дорожно-транспортном происшествии. Кроме того, эта процедура позволяет значительно снизить заторы на проезжей части, вызванные фактами ДТП, сократить время оформления дорожно-транспортных происшествий.



Порядок действий участников ДТП на месте происшествия конкретизирован в Правилах дорожного движения. Итак, как же действовать или как понять, что именно это дорожно-транспортное происшествие можно оформить без участия сотрудников ДПС?



Во-первых, в соответствии с п. 2.5 Правил дорожного движения РФ, водитель обязан немедленно остановить транспортное средство, включить аварийную сигнализацию и выставить знак аварийной остановки. Если в происшествии пострадавших людей нет, можно приступить к процедуре оформления ДТП без вызова ГИБДД.



Во-вторых, следует учитывать тот факт, что обстоятельства и перечень видимых повреждений транспортных средств не вызывают у участников происшествия разногласий, ДТП произошло с участием двух транспортных средств, гражданская ответственность владельцев которых застрахована по ОСАГО, в том числе водители вписаны в полис ОСАГО, следовательно, водители не обязаны сообщать о нём в полицию и могут оформить документы о дорожно-транспортном происшествии без участия сотрудников ГИБДД.



В-третьих, для этого необходимо заполнить бланк извещения о ДТП, где необходимо указать место, время, траекторию движения и месторасположение транспортных средств, а на обороте кратко изложить обстоятельства ДТП. С 23 ноября 2020 года «Европротокол» можно оформить в электронном виде: на смартфоне одного из участников ДТП должно быть установлено приложение «Помощник ОСАГО». При этом оба участника должны быть зарегистрированы на портале «Госуслуги», авторизация пользователя выполняется с помощью его подтвержденной учетной записи на портале. Из личного кабинета водителя в приложение подгружается информация о водительском удостоверении и регистрации транспортного средства, из АИС ОСАГО – сведения о наличии страхового полиса. Участникам аварии останется только проверить их правильность и загрузить фото с места происшествия, следуя подсказкам.



Ознакомится с порядком заполнения «Европротокола» можно на официальном сайте Госавтоинспекции МВД России.



ОГИБДД Отдела МВД России по Чановскому району