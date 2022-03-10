Предоставление государственных услуг по линии миграции осуществляется:

- в миграционном пункте Отдела МВД России по Чановскому району на личном приеме, по адресу: Новосибирская область, Чановский район, р.п. Чаны, ул. Советская д.237, каб. №14, 15; в рабочие часы: пн-чт с 9-00 до 18-00, пт с 9-00 до 17-00, перерыв с 13-00 до 14-00, сб с 9-00 до 13-00,

(запись на прием осуществляется на личном приеме, по телефону, на сайте госуслуг)

- через Единый портал государственных и муниципальных услуг: www.gosuslugi.ru;

- в МФЦ по адресу: Новосибирская область, Чановский район, р.п.Чаны, ул.Комсомольская, д.12.

Миграционный пункт Отдела МВД России по Чановскому району