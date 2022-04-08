Организованные на Интернет-сервисах пассажирские перевозки могут оказаться небезопасными: у транспортных средств, водители которых осуществляют нелегальные перевозки, отсутствует тахограф, фиксирующий количество времени, проведенного водителем за рулем, а также скорость движения. Текущая техническая исправность транспортного средства, равно как и состояние здоровья водителя неизвестны пассажиру. Также гражданин не может проверить наличие каких-либо документов на управление транспортом. За рулём может оказаться человек без опыта вождения и даже в состоянии опьянения.



В случае дорожно-транспортного происшествия и получения пассажирами травм пострадавшие не могут рассчитывать на получение компенсационных выплат, поскольку нелегальные перевозчики не страхуют жизнь и здоровье пассажиров. Кроме того, пассажиры не смогут подать жалобу в контролирующие органы на действия водителя, не соблюдение им маршрута, пропуск остановочных пунктов, потому что доказать факт поездки на данном транспорте почти невозможно.

Сотрудники ГИБДД призывают граждан не прибегать к услугам «нелегалов», а пользоваться официальными перевозками, отправной точкой которых являются автовокзалы, и приобретать билеты в кассе.

ОГИБДД Отдела МВД России по Чановскому району