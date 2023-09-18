В Новосибирской области стартует Всероссийская «Неделя безопасности»



Мероприятие проводится в целях совершенствования деятельности образовательных организаций по профилактике ДТП с участием детей, а также повышения уровня правовой культуры в области дорожного движения среди участников образовательных отношений.



С 18 по 22 сентября 2023 года в Новосибирской области будет проходить «Неделя безопасности дорожного движения\", которая проходит в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения» национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».



Сотрудники Госавтоинспекции совместно с педагогами образовательных учреждений, родительской общественностью, а также представителями волонтерских и общественных организаций проведут профилактическую работу с детьми, подростками и их родителями по соблюдению правил дорожного движения.



В течение Недели в образовательных учреждениях региона совместно с сотрудниками полиции запланированы тематические занятия «Минутки безопасности», акции, флешмобы, челленджи, которые напомнят детям правила безопасного поведения на дорогах.



С родителями юных участников дорожного движения будут проведены родительские собрания, лектории, в том числе в интерактивном, дистанционном формате. Взрослым и детям напомнят об использовании световозвращающих элементов на одежде, а также ремней безопасности и детских удерживающих устройств при перевозке детей в салоне автомобиля.



Проблема детской безопасности на дорогах региона остается актуальной. Так, за 8 месяцев 2023 года на территории Новосибирской области произошло почти 270 дорожно-транспортных происшествий с участием детей, при которых 9 детей погибли и почти 290 получили различные травмы.