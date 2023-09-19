В Новосибирской области началась Всероссийская «Неделя безопасности»
Мероприятие проводится в целях совершенствования деятельности образовательных организаций по профилактике ДТП с участием детей, а также повышения уровня правовой культуры в области дорожного движения.
\"Неделя безопасности\" проходит в период с 18 по 22 сентября 2023 года, реализуется в рамках федерального проекта «Безопасность дорожного движения» национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
Сотрудники Чановской Госавтоинспекции провели профилактические беседы с детьми начального звена в школах Чановского района, рассмотрели дорожные ловушки подстерегающие ребят ежедневно по пути школу или обратно. Напомнили все важные аспекты Правил дорожного движения для пешеходов, и детей пассажиров.
Основное время для беседы было уделено светоотражающим элементам.Ребятам рассказали, что такое светоотражатель, какие виды их бывают и как правильно таковые крепить на одежде, чтобы быть заметными для водителя.
В завершении беседы вручили каждому школьнику полезный подарок-светоотражатель, который поможет маленькому участнику дорожного движения быть заметней на дороге и обезопасит его.
#НеделяБезопасности 2023
Мероприятие проводится в целях совершенствования деятельности образовательных организаций по профилактике ДТП с участием детей, а также повышения уровня правовой культуры в области дорожного движения.
\"Неделя безопасности\" проходит в период с 18 по 22 сентября 2023 года, реализуется в рамках федерального проекта «Безопасность дорожного движения» национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
Сотрудники Чановской Госавтоинспекции провели профилактические беседы с детьми начального звена в школах Чановского района, рассмотрели дорожные ловушки подстерегающие ребят ежедневно по пути школу или обратно. Напомнили все важные аспекты Правил дорожного движения для пешеходов, и детей пассажиров.
Основное время для беседы было уделено светоотражающим элементам.Ребятам рассказали, что такое светоотражатель, какие виды их бывают и как правильно таковые крепить на одежде, чтобы быть заметными для водителя.
В завершении беседы вручили каждому школьнику полезный подарок-светоотражатель, который поможет маленькому участнику дорожного движения быть заметней на дороге и обезопасит его.
#НеделяБезопасности 2023