Сегодня в Новосибирской области Единый день дорожной безопасности, организованный в рамках Всероссийской Недели Безопасности!

20 сентября сотрудники Госавтоинспекции , участковые уполномоченные и инспекторы по делам несовершеннолетних совместно с педагогами и ЮИДовцами провели в образовательных учреждениях Чановского