Сегодня в Новосибирской области Единый день дорожной безопасности, организованный в рамках Всероссийской Недели Безопасности!
20 сентября сотрудники Госавтоинспекции , участковые уполномоченные и инспекторы по делам несовершеннолетних совместно с педагогами и ЮИДовцами провели в образовательных учреждениях Чановского района различные профилактические мероприятия по безопасности дорожного движения: беседы, занятия, викторины, конкурсы рисунков, тестирование, информационно-пропагандистские акции, направленные на изучение и закрепление знаний Правил дорожного движения, а также выработку практических навыков законопослушного поведения на дороге у юных участников движения.
Госавтоинспекция также рекомендует родителям в кругу семьи провести со своими детьми беседу о правилах поведения на дороге.
#НеделяБезопасности2023
20 сентября сотрудники Госавтоинспекции , участковые уполномоченные и инспекторы по делам несовершеннолетних совместно с педагогами и ЮИДовцами провели в образовательных учреждениях Чановского района различные профилактические мероприятия по безопасности дорожного движения: беседы, занятия, викторины, конкурсы рисунков, тестирование, информационно-пропагандистские акции, направленные на изучение и закрепление знаний Правил дорожного движения, а также выработку практических навыков законопослушного поведения на дороге у юных участников движения.
Госавтоинспекция также рекомендует родителям в кругу семьи провести со своими детьми беседу о правилах поведения на дороге.
#НеделяБезопасности2023