В рамках Всероссийской недели безопасности дорожного движения сотрудники Чановской Госавтоинспекции совместно с отрядом ЮИД «Клаксон» МБОУ Чановская СШ №1 провели акцию \"Ребенок-главный пассажир\"
В ходе мероприятия дорожные полицейские и ЮИДовцы проводили разъяснительные беседы с водителями о необходимости не только установки в автомобили детских удерживающих устройств, но и соблюдения всех условий их использования, вручали им памятки по указанной тематике.
Уважаемые водители-родители! Обеспечьте своему ребенку безопасность во время движения автомобиля. Использование детских удерживающих устройств и ремней безопасности позволяет защитить ребенка от травм и снизить тяжесть последствий при ДТП.
#НеделяБезопасности2023
В ходе мероприятия дорожные полицейские и ЮИДовцы проводили разъяснительные беседы с водителями о необходимости не только установки в автомобили детских удерживающих устройств, но и соблюдения всех условий их использования, вручали им памятки по указанной тематике.
Уважаемые водители-родители! Обеспечьте своему ребенку безопасность во время движения автомобиля. Использование детских удерживающих устройств и ремней безопасности позволяет защитить ребенка от травм и снизить тяжесть последствий при ДТП.
#НеделяБезопасности2023