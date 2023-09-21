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В рамках Всероссийской недели безопасности дорожного движения сотрудники Чановской Госавтоинспекции совместно с отрядом ЮИД «Клаксон» МБОУ Чановская СШ №1 провели акцию \"Ребенок-главный пассажир\"


В ходе мероприятия дорожные полицейские и ЮИДовцы проводили разъяснительные беседы с водителями о необходимости не только установки в автомобили детских удерживающих устройств, но и соблюдения всех условий их использования, вручали им памятки по указанной тематике.

Уважаемые водители-родители! Обеспечьте своему ребенку безопасность во время движения автомобиля. Использование детских удерживающих устройств и ремней безопасности позволяет защитить ребенка от травм и снизить тяжесть последствий при ДТП.

#НеделяБезопасности2023
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