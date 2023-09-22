Начальник Чановской Госавтоинспекции встретился с личным составом МЧС



Профилактическую беседу для сотрудников ПСЧ с целью повышения транспортной дисциплины и недопущения фактов правонарушений при управлении служебным транспортом, провел начальник ОГИБДД ОМВД России по Чановскому району.



Руководитель Госавтоинспекции проинформировал слушателей о состоянии аварийности на дорогах Чановского района, привел примеры самых распространенных нарушений Правил дорожного движения и обратил внимание на ответственность, предусмотренную за несоблюдение ПДД. Водителям пожарных автомобилей напомнил правила применения специальных световых и звуковых сигналов, а также разъяснила порядок действий в случае дорожно-транспортного происшествия.