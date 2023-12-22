Чановские Автоинспекторы провели акцию «Засветись!»



«Засветиться» означает стать заметным, видимым для всех участников дорожного движения. Этот призыв актуален для пешеходов, ведь с наступлением зимы уменьшается световой день, и все чаще дети находятся на улице в темное время суток.



В целях снижения количества ДТП с участием детей-пешеходов и популяризации использования юными участниками дорожного движения светоотражающих элементов сотрудники Госавтоинспекции Чановского района провели совместно с Отрядом ЮИД «БеркуД» Чановской школы № 2 беседу о необходимости соблюдения правил дорожного движения, призывали быть внимательными при переходе проезжей части, напомнили о важности использования светоотражающих элементов на одежде в темное время суток и в условиях недостаточной видимости, а также подарили ребятам фликеры, которые школьники разместили на рюкзаках в качестве «маячков безопасности».