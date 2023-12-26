Акция «День государственных услуг в электронном виде – Подай заявление «Онлайн»»!

28 декабря 2023 года,в миграционном пункте Отдела МВД России по Чановскому району проводится акция «День государственных услуг в электронном виде – Подай заявление «Онлайн»». У вас есть возможность оформить регистрацию по месту пребывания, снятие с регистрационного учета по месту пребывания, регистрацию по месту жительства детей не достигших возраста 14 лет, а также поставить на миграционный учет иностранных граждан. Заявление необходимо подать в электронном виде на Едином портале оказания государственных и муниципальных услуг (сайт: gosuslugi.ru). Результат оказания государственной услуги поступит Вам в электронном виде, без посещения подразделения.

Адрес проведения мероприятия: миграционный пункт Отдела МВД России по Чановскому району, р.п. Чаны ул. Советская, д. 237 кабинет 15.

Миграционный пункт

Отдела МВД России по Чановскому району