Автоинспекторы призвали водителей соблюдать правила безопасности на железнодорожных переездах.



Сотрудники Госавтоинспекции Чановского района совместно с сотрудниками РЖД провели профилактическую акцию «Безопасность на железнодорожном переезде!» , призванную напомнить автомобилистам правила дорожного движения при пересечении переездов и возможных последствиях нарушений.



В ходе мероприятия сотрудники ГИБДД разъясняли водителям правила проезда через железнодорожные пути и напоминали, что за нарушение этих правил предусмотрена ответственность в виде лишения права управления транспортным средством. Автоинспекторы призвали водителей проявлять повышенную внимательность при пересечении переездов, вручили автолюбителям памятки, содержащие основные нормы дорожной безопасности на данных участках.



Уважаемые участники дорожного движения! При движении через переезд строго руководствуйтесь правилами дорожного движения: их нарушение может привести не только к потере транспортного средства и ВАШЕЙ ГИБЕЛИ, но и к массовой гибели пассажиров в поезде, к пожарам, взрывам, загрязнению окружающей среды.



Водители, подавите в себе желание «проскочить» переезд! Помните: чтобы остановить поезд, нужно время, чтобы остановить жизнь – одно мгновение.



ОГИБДД Отдела МВД России по Чановскому району