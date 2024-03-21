\"Внимание, весенние каникулы!\"
В целях профилактики дорожно-транспортных происшествий с участием несовершеннолетних стартует профилактическое мероприятие \"Весенние каникулы 2024\"
Накануне каникул сотрудники Госавтоинспекции ОМВД России по Чановскому району проводят мероприятия профилактической направленности в целях недопущения аварий с участием детей.
Профилактическая беседа инспектора по БДД о правилах дорожного движения состоялась с учениками 2Б класса Чановской СШ №1.
Цель беседы – профилактика детского дорожно-транспортного травматизма.
Инспектор полиции ознакомила школьников со статистикой ДТП с участием детей и обозначила основные причины дорожно-транспортных происшествий. К сожалению, многие дети, являясь пешеходами, сокращают свой путь и не пользуются специальными местами для перехода проезжей части, двигаются по дороге при наличии тротуара, или переходят дорогу на запрещающий сигнал светофора.
В ходе встречи инспектор ГИБДД рассказала обучающимся о том, как правильно вести себя на дорогах, пешеходных переходах и в общественном транспорте, рассказала о детских удерживающих устройствах для автотранспорта и необходимости их использования. Инспектор отметила, что использование наушников с музыкой и мобильного телефона недопустимо при переходе проезжей части дороги. Кроме того она выразила надежду, что развитие понимания опасности при нахождении на проезжей части детьми-пешеходами позволит снизить дорожно-транспортный травматизм. Также речь шла и об опасностях тонкого льда в весенний период.
В конце встречи инспектор полиции пожелала детям быть осторожными на дороге.
Подобные профилактические мероприятия в виде бесед с детьми направлены на то, чтобы как можно больше школьников помнили о безопасности дорожного движения, сохраняя свою жизнь. В конце беседы ребята самостоятельно изготовили световозвращающие элементы, которые приклеили на свои рюкзаки.
#СемьяСоблюдаетПДД
#Вниманиеканикулы
В целях профилактики дорожно-транспортных происшествий с участием несовершеннолетних стартует профилактическое мероприятие \"Весенние каникулы 2024\"
Накануне каникул сотрудники Госавтоинспекции ОМВД России по Чановскому району проводят мероприятия профилактической направленности в целях недопущения аварий с участием детей.
Профилактическая беседа инспектора по БДД о правилах дорожного движения состоялась с учениками 2Б класса Чановской СШ №1.
Цель беседы – профилактика детского дорожно-транспортного травматизма.
Инспектор полиции ознакомила школьников со статистикой ДТП с участием детей и обозначила основные причины дорожно-транспортных происшествий. К сожалению, многие дети, являясь пешеходами, сокращают свой путь и не пользуются специальными местами для перехода проезжей части, двигаются по дороге при наличии тротуара, или переходят дорогу на запрещающий сигнал светофора.
В ходе встречи инспектор ГИБДД рассказала обучающимся о том, как правильно вести себя на дорогах, пешеходных переходах и в общественном транспорте, рассказала о детских удерживающих устройствах для автотранспорта и необходимости их использования. Инспектор отметила, что использование наушников с музыкой и мобильного телефона недопустимо при переходе проезжей части дороги. Кроме того она выразила надежду, что развитие понимания опасности при нахождении на проезжей части детьми-пешеходами позволит снизить дорожно-транспортный травматизм. Также речь шла и об опасностях тонкого льда в весенний период.
В конце встречи инспектор полиции пожелала детям быть осторожными на дороге.
Подобные профилактические мероприятия в виде бесед с детьми направлены на то, чтобы как можно больше школьников помнили о безопасности дорожного движения, сохраняя свою жизнь. В конце беседы ребята самостоятельно изготовили световозвращающие элементы, которые приклеили на свои рюкзаки.
#СемьяСоблюдаетПДД
#Вниманиеканикулы