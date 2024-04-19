безопасности.



Водителям – о необходимости при подъезде к пешеходному переходу снизить скорость и быть готовым к появлению пешеходов. При проезде перекрестков стоит помнить, что при повороте налево или направо водитель обязан уступить дорогу пешеходам, переходящим проезжую часть.



Пешеходам необходимо быть внимательнее и переходить дорогу только по пешеходному переходу, убедившись при этом в безопасности. В темное время суток для обозначения на дороге настоятельно рекомендуется иметь световозвращающие элементы, а на загородных трассах эта мера обязательна.



Госавтоинспекция напоминает, что невыполнение требований Правил дорожного движения уступить дорогу пешеходам, пользующимся преимуществом в движении – влечет наложение административного штрафа в размере от 1,5 до 2,5 тысяч рублей.

А для пешехода за переход дороги в неустановленном месте – в размере 500 рублей.