Госавтоинспекция призывает водителей использовать ремни безопасности и детские удерживающие устройства



Сотрудники полиции информируют водителей о необходимости использования ремней безопасности. Игнорирование этого требования может привести к трагическим последствиям. Ремень безопасности - наиболее эффективное устройство транспортного средства, позволяющее уменьшить тяжесть травм водителя и пассажиров при дорожно-транспортных происшествиях.



Госавтоинспекция напоминает, что управление транспортным средством водителем, не пристегнутым ремнем безопасности, перевозка пассажиров, не пристегнутых ремнями безопасности, если конструкцией транспортного средства предусмотрены ремни безопасности, а равно управление мотоциклом или мопедом либо перевозка на мотоцикле пассажиров без мотошлемов или в незастегнутых мотошлемах — влечет наложение административного штрафа в размере 1 000 рублей. Каждый непристегнутый пассажир самостоятельно будет нести ответственность за нарушение ПДД (предупреждение или штраф 500 рублей).



За нарушение требований перевозки детей нарушителям грозит административный штраф в размере 3000 рублей.



В случае ДТП, при пострадавших не пристегнутых пассажирах, водитель понесет дополнительно административную или уголовную ответственность, в зависимости от тяжести причинения вреда здоровью пассажиров.



Госавтоинспекция напоминает, что чёткое выполнение Правил дорожного движениям – залог вашей безопасности на дороге.