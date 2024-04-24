Сотрудники Госавтоинспекции Чановского района проводят беседы с водителями на автозаправочных станциях



Сотрудники Госавтоинспекции провели профилактические беседы на одной из автозаправочных станций р.п Чаны и напомнили посетителям АЗС о соблюдении правил дорожного движения.

Встречая на АЗС участников дорожного движения, автоинспекторы разъясняли водителям о необходимости использования ремней безопасности и детских автокресел при перевозке детей в автомобилях. Кроме того, инспекторы акцентировали внимание автолюбителей на соблюдении скоростного режима, недопущении совершения опасных маневров, связанных с выездом на полосу встречного движения.

Сотрудники ГИБДД, вручили водителям тематические листовки и желали быть вежливыми на дороге, помнить о жизни и здоровье других участников дорожного движения.