Автоинспекторы призвали водителей соблюдать правила безопасности на железнодорожных переездах.



Сотрудники Госавтоинспекции Чановского района провели профилактическую акцию «Безопасность на железнодорожном переезде!» , призванную напомнить автомобилистам правила дорожного движения при пересечении переездов и возможных последствиях нарушений.



В ходе мероприятия сотрудники ГИБДД разъясняли водителям правила проезда через железнодорожные пути.



Чтобы не попасть в аварию на железнодорожном переезде, водителю следует соблюдать несколько основных правил:

1. Прежде всего, при подъезде к переезду нужно снизить скорость.

2. Начинать движение через переезд можно только при открытом шлагбауме и выключенной сигнализации. Если хотя бы одна из систем сигнализации включена (световая или звуковая), то даже при открытом шлагбауме движение через переезд запрещено.

3. Необходимо помнить, что, в любом случае, приближаясь к переезду, независимо от положения шлагбаума и сигнализации водитель должен убедиться в отсутствии приближающегося поезда и лишь тогда въезжать на переезд.



Особенно опасен неосмотрительный выезд на нерегулируемый железнодорожный переезд. Предельно осторожным водитель должен быть в темное время суток, а также в условиях ограниченной видимости: в дождь, туман, снегопад и т.д. Вынужденная остановка на железнодорожном переезде, даже кратковременная, также крайне опасна, поскольку создает реальную угрозу столкновения с поездом. В такой ситуации водитель должен немедленно высадить людей из автомобиля и удалить их на безопасное расстояние, после чего принять меры для освобождения переезда – попытаться отбуксировать или столкнуть транспортное средство с рельс.



Высокая степень общественной опасности нарушения правил проезда переездов обуславливает строгую административную ответственность: в соответствии с ч.1 ст. 12.10 КоАП РФ за пересечение железнодорожного пути вне железнодорожного переезда, выезд на железнодорожный переезд при закрытом или закрывающемся шлагбауме либо при запрещающем сигнале светофора или дежурного по переезду, остановка или стоянка на железнодорожном переезде либо проезд через нерегулируемый железнодорожный переезд, если к переезду в пределах видимости приближается поезд (локомотив, дрезина) предусмотрено наказание в виде наложения административного штрафа в размере пяти тысяч рублей или лишение права управления транспортными средствами на срок от трех до шести месяцев. По ч.2 ст. 12.10 КоАП РФ при нарушении правил дорожного движения через железнодорожный переезд, за исключением вышеуказанных случаев, предусмотрено наказание в виде наложения административного штрафа в размере пяти тысяч рублей.



ОГИБДД Отдела МВД России по Чановскому району