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Сотрудники Отдела МВД России по Чановскому району

совместносОбщественнымСоветомприОтделеМВД

России по Чановскому району, накануне Международного

днязащитыдетейпровелиотборочныйэтап

Всероссийскогоконкурсадетскоготворчества

«Полицейский Дядя Степа», в котором приняли участие

детисотрудниковоргановвнутреннихдел.Дети

изготавливали поделки из различных материалов изображая

сотрудников органов внутренних дел и все, что связано с

деятельностьюполиции.Вконкурсепринялиучастие

ЗайцевАртем,КаваланИльяиСемёновСемён.Дети

получилиграмотызаучастиевотборочномэтапе

Всероссийскогоконкурсадетскоготворчества

«Полицейский Дядя Степа» и памятные подарки. Работа,

выполненная Каваланом Ильей под названием «Мой папа

самыхчестныхправил»,общимрешениемвыбранадля

направления в ГУ МВД России по Новосибирской области

длядальнейшегоучастиявотборочномэтапе

Всероссийскогоконкурсадетскоготворчества

«Полицейский Дядя Степа».