Сотрудники Отдела МВД России
по Чановскому району
совместносОбщественнымСоветомприОтделеМВД
России по Чановскому району, накануне Международного
днязащитыдетейпровелиотборочныйэтап
Всероссийскогоконкурсадетскоготворчества
«Полицейский Дядя Степа», в котором приняли участие
детисотрудниковоргановвнутреннихдел.Дети
изготавливали поделки из различных материалов изображая
сотрудников органов внутренних дел и все, что связано с
деятельностьюполиции.Вконкурсепринялиучастие
ЗайцевАртем,КаваланИльяиСемёновСемён.Дети
получилиграмотызаучастиевотборочномэтапе
Всероссийскогоконкурсадетскоготворчества
«Полицейский Дядя Степа» и памятные подарки. Работа,
выполненная Каваланом Ильей под названием «Мой папа
самыхчестныхправил»,общимрешениемвыбранадля
направления в ГУ МВД России по Новосибирской области
длядальнейшегоучастиявотборочномэтапе
Всероссийскогоконкурсадетскоготворчества
«Полицейский Дядя Степа».