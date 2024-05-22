Сотрудники Чановской Госавтоинспекции встретились с личным составом МЧС



Профилактическую беседу для сотрудников ПСЧ с целью повышения транспортной дисциплины и недопущения фактов правонарушений при управлении служебным транспортом, сотрудниками Чановского ОГИБДД ОМВД России по Чановскому району.



Сотрудники Госавтоинспекции проинформировали слушателей о состоянии аварийности на дорогах Чановского района, привели примеры самых распространенных нарушений Правил дорожного движения и обратили внимание на ответственность, предусмотренную за несоблюдение ПДД. Водителям пожарных автомобилей напомнили правила применения специальных световых и звуковых сигналов, а также разъяснили порядок действий в случае дорожно-транспортного происшествия