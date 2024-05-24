В Чановском районе при столкновение автомобилей погибли два человека



По предварительной информации, 23.05.2024 около 9 часов 50 минут на территории Чановского района, водитель 1977 года рождения, управляя автомобилем Рено Логан, двигаясь по автодороге Р-254 \"Иртыш\" со стороны г. Новосибирска в сторону г. Омска, на 1063 км, выехав на полосу для встречного движения, совершил столкновение с грузовым автомобилем Вольво, который двигался во встречном направлении.



В результате автоаварии водитель легкового автомобиля и его пассажир мужчина 1990 года рождения скончались. Пассажирка 1977 года рождения с травмами была госпитализирована в лечебное учреждение.



