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Сотрудники Чановской Госавтоинспекции проводят профилактические беседы с ребятами о правилах дорожного движения!

\"🚨\"Главная цель проводимых мероприятий - напомнить юным участникам дорожного движения правила безопасного поведения на дороге в период летних каникул!

Сотрудники Госавтоинспекции провели профилактические мероприятия, в ходе которых акцентировали особое внимание на правила передвижения на велосипеде, а также напоминают о важности использования защитных средств экипировки велосипедиста\"🚴‍♀\"\"🚴‍♂\"средствах индивидуальной мобильности \"🛴\" правила перехода и передвижения через проезжую часть \"🚶‍♀\"\"🚶\"а также использования светоотражающих элементов \"🔆\". А также юным пассажирам напомнили правила нахождения в автомобиле \"🚘\" и меры безопасности при передвижении и выходе из транспортного средства .

Все ребята пообещали не нарушать Правила дорожного движения, быть внимательными и осторожными на дорогах !
В завершении профилактических бесед правоохранители пожелали ребятам безопасных летних каникул.
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