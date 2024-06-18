Сотрудники Чановской Госавтоинспекции проводят профилактические беседы с ребятами о правилах дорожного движения!
Главная цель проводимых мероприятий - напомнить юным участникам дорожного движения правила безопасного поведения на дороге в период летних каникул!
Сотрудники Госавтоинспекции провели профилактические мероприятия, в ходе которых акцентировали особое внимание на правила передвижения на велосипеде, а также напоминают о важности использования защитных средств экипировки велосипедистасредствах индивидуальной мобильности правила перехода и передвижения через проезжую часть а также использования светоотражающих элементов . А также юным пассажирам напомнили правила нахождения в автомобиле и меры безопасности при передвижении и выходе из транспортного средства .
Все ребята пообещали не нарушать Правила дорожного движения, быть внимательными и осторожными на дорогах !
В завершении профилактических бесед правоохранители пожелали ребятам безопасных летних каникул.
Главная цель проводимых мероприятий - напомнить юным участникам дорожного движения правила безопасного поведения на дороге в период летних каникул!
Сотрудники Госавтоинспекции провели профилактические мероприятия, в ходе которых акцентировали особое внимание на правила передвижения на велосипеде, а также напоминают о важности использования защитных средств экипировки велосипедистасредствах индивидуальной мобильности правила перехода и передвижения через проезжую часть а также использования светоотражающих элементов . А также юным пассажирам напомнили правила нахождения в автомобиле и меры безопасности при передвижении и выходе из транспортного средства .
Все ребята пообещали не нарушать Правила дорожного движения, быть внимательными и осторожными на дорогах !
В завершении профилактических бесед правоохранители пожелали ребятам безопасных летних каникул.