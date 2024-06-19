Каковы последствия неуплаты штрафа за нарушение ПДД?



За неуплату штрафа грозит штраф в двукратном размере, административный арест либо обязательные работы. Кроме того, служба судебных приставов может взыскать штраф за счет имущества нарушителя, его денежных средств на счетах в банках, зарплаты и ценных бумаг, а также наложить запрет на выезд из РФ.



Штраф за правонарушение в области дорожного движения должен быть уплачен лицом, привлеченным к административной ответственности, в полном размере в течение 60 дней с даты вступления в законную силу постановления о наложении такого штрафа либо со дня истечения срока отсрочки или рассрочки. Однако в случае уплаты штрафа не позднее 20 дней со дня вынесения постановления о его наложении размер штрафа уменьшается вдвое, за исключением штрафа за совершение отдельных правонарушений. Если исполнение постановления было отсрочено либо рассрочено, штраф уплачивается в полном размере.



Если копия постановления о наложении штрафа направлена гражданину, привлеченному к ответственности, по почте и поступила в его адрес после истечения 20 дней со дня вынесения, указанный срок подлежит восстановлению по ходатайству такого лица (ч. 1, 1.3 ст. 32.2 КоАП РФ).



Если в установленные 60 дней штраф не уплачен, то начиная со следующего дня после окончания срока уплаты и в течение последующих трех месяцев могут привлечь к ответственности (ч. 1 ст.20.25 КоАП РФ):