Сотрудниками Чановской Госавтоинспекции проводится оперативно-профилактическое мероприятие «Встречная полоса»



В целях предотвращения нарушений со стороны водителей и сокращения числа пострадавших в дорожно-транспортных происшествиях в период с 21-го по 23-е июня 2024 сотрудниками Госавтоинспекции Чановсокого района проводится оперативно-профилактическое мероприятие «Встречная полоса».



Большое число ДТП происходит по вине водителей, не соблюдающих правила обгона и маневрирования, выезда на встречную полосу движения. Выезд на «встречку» – опасный и рискованный маневр, связанный со значительным превышением скорости. При столкновении участники таких ДТП, как правило, получают тяжкие, а также не совместимые с жизнью травмы.



Напоминаем, что, в соответствии с ч.4 ст.12.15 КоАП РФ, выезд в нарушение ПДД РФ на полосу, предназначенную для встречного движения, влечет наложение административного штрафа в размере 5 тысяч рублей или лишение права управления на срок от 4 до 6 месяцев. Повторное совершение административного правонарушения, согласно ч.4 ст.12.15 КоАП РФ, влечет лишение права управления на 1 год.



Госавтоинспекция напоминает, что при совершении маневра обгона важно правильно выбрать участок дороги, который позволит безопасно выполнить этот маневр. Прежде чем начать обгон, водитель обязан убедиться в том, что полоса движения, на которую он собирается выехать, свободна на достаточном для обгона расстоянии.