Сотрудники Чановской Госавтоинспекции провели профилактическое мероприятие для школьников в лагере дневного пребывания.



Для ребят инспекторы провели тематические занятия, в ходе которых рассказали детям о главных правилах безопасного поведения на улицах и дорогах и, даже в парках и детских площадках, где нет доступа автомобилям, ребята должны соблюдать правила передвижения, позволяющих безопасно взаимодействовать с окружающими их людьми. Также, подробно рассказали о соблюдение мер безопасности во дворовых территориях и о возможных опасных ситуациях, связанных с дорожными ловушками, объяснив, что припаркованные автомобили могут представлять опасность, так как ограничивают обзор.



Инспектор призвала ребят быть всегда внимательными и осторожными во время движения, в том числе и в дворовых территориях. Уделила особое внимание детей и на то, что, пересекая проезжую часть по пешеходному переходу, велосипедисты должны спешиться и перейти дорогу, ведя велосипед или самокат рядом с собой.



В завершении проведения мероприятия детям вручены тематические памятки, наклейки и раскраски.