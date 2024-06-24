22 июня – День памяти и скорби. В этот день 83 года назад началась Великая Отечественная война. К годовщине начала Великой Отечественной войны сотрудники Отдела МВД России по Чановскому району совместно с представителями общественного совета приняли участие в акции «Свеча памяти» посвященной Дню памяти и скорби. Было произведено зажжение свечей и возложены цветы у Монумента Славы в рабочем поселке Чаны в память о тех, кто ценой своей жизни выполнил святой долг- защитил Родину, отстоял свободу и независимость.

С уважением Семенов Александр Васильевич!

Заместитель начальника Отдела МВД России по Чановскому району.