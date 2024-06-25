Безопасный двор – детям



В период летних каникул дети много времени проводят на улице: катаются на велосипедах, самокатах, играют во дворе. К сожалению, ребята не всегда помнят о том, что дворы нередко являются опасным местом с точки зрения безопасности дорожного движения.



Сотрудники Госавтоинспекции Чановского района в рамках профилактических мероприятий «Летние каникулы» провели акцию «Безопасный двор – детям», в ходе которой напомнили юным участникам дорожного движения о том, чем опасно пренебрежение ПДД на дворовых территориях.



В ходе мероприятия дети повторили ПДД, о которых следует помнить не только любителям велопрогулок и пешеходам, но и владельцам современных средств передвижения – самокатов, скейтов, гироскутеров.



В завершении бесед полицейские вручили ребятам тематические памятки, фликеры, а на дверные ручки припаркованных автомобилей надели дорхенгеры с призывом автовладельцев соблюдать скоростной режим в жилых зонах и дворах.



Госавтоинспекция Чановского района.