Сотрудники Чановской Госавтоинспекции провели профилактическое мероприятие по предупреждению ДТП с участниками дорожного движения пожилого возраста.



Чановская Госавтоинспекция вручила информационные памятки и рассказывают о правилах дорожной безопасности участникам дорожного движения пенсионного возраста. Сотрудники напоминали пенсионерам о необходимости убедиться в безопасности перехода, прежде чем выйти на проезжую часть дороги, рассказывают об эффективности применения световозвращающих элементов, делающих пешеходов заметными на дороге.



Также автоинспекторы обратили внимание на то, что чаще всего дорожно-транспортные происшествия с участием граждан предпенсионного и пенсионного возраста происходят по вине самих пожилых людей по причине их невнимательности, неосторожном поведении в условиях улично-дорожной среды и грубых нарушений правил дорожного движения. Пенсионеры поблагодарили сотрудников за напоминание об основных правилах дорожной безопасности и обещали быть внимательными и острожными в ходе участия в дорожном движении.