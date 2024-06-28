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Сотрудники Чановской Госавтоинспекции провели профилактическое мероприятие для школьников в лагере дневного пребывания.

Инспектор провел с детьми беседу о важности соблюдения правил дорожного движения, еще раз затронул вопросы безопасности на дороге. \"🚦\"\"👮‍♂\"\"🚔\" акцентировал внимание детей на важности ношения светоотражающих элементов в темное время суток, использовании шлемов при катании на велосипедах, а также на непрерывном контроле за дорожным движением, вне зависимости от возраста участников.\"👮‍♂\"\"🚔\"

\"✅\"Такие беседы способствуют формированию культуры безопасного поведения на дороге среди молодого поколения, делая дороги более безопасными для всех участников дорожного движения.

\"✅\"Инспектор призвал ребят быть всегда внимательными и осторожными во время движения, в том числе и в дворовых территориях. Уделила особое внимание детей и на то, что, пересекая проезжую часть по пешеходному переходу, велосипедисты должны спешиться и перейти дорогу, ведя велосипед или самокат рядом с собой.

В завершении проведения мероприятия детям вручены тематические памятки, наклейки и раскраски.
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