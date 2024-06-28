



Такие беседы способствуют формированию культуры безопасного поведения на дороге среди молодого поколения, делая дороги более безопасными для всех участников дорожного движения.



Инспектор призвал ребят быть всегда внимательными и осторожными во время движения, в том числе и в дворовых территориях. Уделила особое внимание детей и на то, что, пересекая проезжую часть по пешеходному переходу, велосипедисты должны спешиться и перейти дорогу, ведя велосипед или самокат рядом с собой.



В завершении проведения мероприятия детям вручены тематические памятки, наклейки и раскраски. светоотражающих элементов в темное время суток, использовании шлемов при катании на велосипедах, а также на непрерывном контроле за дорожным движением, вне зависимости от возраста участников.Такие беседы способствуют формированию культуры безопасного поведения на дороге среди молодого поколения, делая дороги более безопасными для всех участников дорожного движения.Инспектор призвал ребят быть всегда внимательными и осторожными во время движения, в том числе и в дворовых территориях. Уделила особое внимание детей и на то, что, пересекая проезжую часть по пешеходному переходу, велосипедисты должны спешиться и перейти дорогу, ведя велосипед или самокат рядом с собой.В завершении проведения мероприятия детям вручены тематические памятки, наклейки и раскраски.

Сотрудники Чановской Госавтоинспекции провели профилактическое мероприятие для школьников в лагере дневного пребывания.Инспектор провел с детьми беседу о важности соблюдения правил дорожного движения, еще раз затронул вопросы безопасности на дороге.акцентировал внимание детей на важности ношения