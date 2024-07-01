Произошло смертельное ДТП на территории Чановского района



30 июня около 21:00 в Чановском районе водитель 1980 года рождения, на автомобиле Chevrolet Niva, двигаясь со стороны рабочего посёлка Чаны, совершил съезд с дороги в кювет и опрокинулся.



В результате дорожно-транспортного происшествия водитель транспортного средства получил травмы несовместимые с жизнью.