«В Чановском районе произошло ДТП с участием несовершеннолетних»



30.06.2024 года в 16 часов 35 минут на 1070 км+300 метров автодороги Р-254 «Иртыш» со стороны г. Новосибирска в сторону г. Омска Чановского района Новосибирской области водитель автомобиля Фольксваген Поло, 1965 года рождения, двигаясь со стороны г. Новосибирска в сторону г. Омска, не справилась с управлением, выехала на правую обочину, после чего на полосу встречного движения где совершила столкновение со встречным автомобилем Вольво FH с п/п Кроне SD под управлением водителя 1966 года рождения. В результате ДТП пострадал несовершеннолетний пассажир .

В результате происшествия, 17-летний пассажир получил телесные повреждения и был доставлен скорой медицинской помощью в ГБУЗ Чановскую ЦРБ.

В настоящее время по данному факту проводится проверка. Сотрудники полиции устанавливают причины и обстоятельства происшествия.



Госавтоинспекция Чановского района