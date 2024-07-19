Акция «С СИМ безопасно колесим!» прошла в Чановском районе



Сотрудники Госавтоинспекции Чановского района напомнили пешеходам о правилах дорожного движения при использовании средств индивидуальной мобильности.



С приходом лето участники дорожного движения стали активно использовать современные средства индивидуальной мобильности: электросамокаты, электроскейтборды, гироскутеры, сигвеи, моноколеса. Использование на дорогах общего пользования современных средств индивидуальной мобильности становится серьезным источником повышенной опасности, как для пешеходов, так и для лиц, управляющих такими устройствами.



В целях профилактики аварийности с участием пользователей СИМ сотрудниками Госавтоинспекции провели профилактическую акцию «С СИМ безопасно колесим!». В ходе которой участникам дорожного движения рассказали, о том, что с точки зрения Правил дорожного движения «Средство индивидуальной мобильности» является транспортным средством, имеющее одно или несколько колес, предназначенное для индивидуального передвижения человека посредством использования двигателя (двигателей) (электросамокаты, электроскейтборды, гироскутеры, сигвеи, моноколеса и иные аналогичные средства).



Сотрудники Госавтоинспекции объяснили, что передвигаться на средствах индивидуальной мобильности можно по пешеходным зонам, по тротуарам, пешеходным и велопешеходным дорожкам, в пределах пешеходных зон, по обочине, по правому краю проезжей части дороги, а также в местах, закрытых для движения транспорта: в парках, скверах, дворах и на специально отведенных для катания площадках.



Напомнили участникам дорожного движения о том, что при передвижении на СИМ необходимо отказаться от использования смартфона, плеера с наушниками и других гаджетов, использовать защитную экипировку и световозвращающие элементы.

В завершение профилактической акции организаторы мероприятия подарили пешеходам буклеты по ПДД.