Сотрудники Чановской Госавтоинспекции и воспитанники МБДОУ №4 призывают водителей снижать скорость перед пешеходными переходами



Пешеходный переход - это место повышенной опасности. Основными причинами наездов на пешеходов в зоне пешеходного перехода является неготовность водителя к опасности.



В целях профилактики дорожно-транспортных происшествий с участием пешеходов, в том числе несовершеннолетних и снижения тяжести их последствий и в рамках проведения профилактических мероприятий сотрудники Госавтоинспекции совместно с детьми из детского сада №4 старшей и подготовительной группой провели акцию «Водитель, уступи дорогу пешеходу!»



Данная акция направлена на профилактику дорожно-транспортных происшествий с участием пешеходов. Мероприятие проходило вблизи нерегулируемого пешеходного перехода. Этот переход ежедневно пересекает большое количество пешеходов, поэтому сотрудники Госавтоинспекции и воспитанники решили провести акцию именно в этом месте, чтобы привлечь внимание к необходимости снижать скорость, приближаясь к пешеходному переходу.



В ходе акции сотрудники Госавтоинспекции и воспитанники детского сада напомнили водителям об особом внимании к пешеходам и вручили водителям специальные памятки, разъясняющие необходимость заранее снижать скорость перед пешеходными переходами и в обязательном порядке предпринимать меры безопасности перед «зебрами». Инспекторы сделали акцент на том, что пешеходы, в частности дети, могут появиться внезапно как на пешеходных переходах, так и в иных местах на проезжей части, поэтому водителям необходимо всегда оставаться предельно внимательными.



Уважаемые водители!

Приближаясь к нерегулируемому пешеходному переходу, необходимо снизить скорость и полностью остановиться перед переходом, чтобы пропустить пешеходов, переходящих проезжую часть или вступивших на нее для осуществления перехода, учитывая при этом состояние дорожного покрытия и погодные условия.



Уважаемые пешеходы!

Прежде чем перейти дорогу необходимо убедиться в безопасности перехода и помнить о том, что мгновенно автомобиль остановиться не сможет. Переходите проезжую часть только в установленных местах. Не выходите на дорогу из-за припаркованных автомобилей, не перебегайте проезжую часть перед близко идущим транспортом. Будьте внимательны и собраны, при переходе через проезжую часть, не пользуйтесь телефоном и наушниками, возьмите ребенка за руку.



Уважаемые участники дорожного движения, помните, что от Вашего поведения на улице и дороге зависят Ваша собственная жизнь и жизнь других участников дорожного движения.