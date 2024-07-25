С 25 по 31 июля 2024 года Госавтоинспекция Чановского района проводит профилактический рейд «Такси»



Мероприятия направлены на профилактику ДТП с участием с

участием транспортных средств, осуществляющих деятельность по перевозке пассажиров и багажа легковым такси.



Личный состав Госавтоинспекции ориентирован на выявление нарушений правил дорожного движения водителями легковых такси, а также на осуществление контроля за соблюдением юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями обязательных требований, предъявляемых к перевозке пассажиров и багажа.



Автоинспекторы проведут контрольные проверки автомобилей такси на линии, проверят техническое состояние транспортных средств, соблюдение требований нормативно-правовых актов юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями.