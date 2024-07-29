Нелегальный перевозчик - это опасно!



Нарушение Правил дорожного движения, несоблюдение водителями режима труда и отдыха, перевозка пассажиров на автобусах, легковых автомобилях, имеющих технические неисправности, при которых их эксплуатация запрещена, внесение незарегистрированных изменений в конструкцию транспортных средств являются одними из основных причин высокой тяжести последствий дорожно-транспортных происшествий с их участием.



Нам часто приходится пользоваться различным автотранспортом, так как не у всех есть свой личный. Приходится делать выбор и этот выбор не всегда в пользу безопасности. Иногда не подходит расписание рейсового автобуса, да и цена имеет немаловажное значение.



Садясь в автомобиль или автобус к малознакомым, незнакомым водителям, мы не можем знать о том, исправно ли оно, есть ли у водителя полис ОСАГО, имеет ли водитель право управления, отдохнул ли он перед поездкой и т.д.



А между тем, только официальный перевозчик может обеспечить пассажиру надлежащие условия транспортировки. Пользуясь услугами частника, его клиент не может быть уверен в исправности транспортного средства, не говоря уже о трезвости или профессионализме водителя. А в легальных перевозках эти вопросы находятся на постоянном контроле: машины проходят систематические техосмотры и профилактические ремонты, водители перед каждой сменой о свидетельствуются врачом и только после этого выпускаются в рейс, установлено средство контроля (тахограф) за режимом труда и отдыха водителя.



У легального, в отличие от частного, есть разрешение на осуществление коммерческих перевозок, выданное Управлением государственного автодорожного надзора и соответствующая лицензия на перевозку пассажиров. На автобусе размещен номер маршрута, на легковом такси опознавательные знаки «Такси», а при оплате поездки Вам обязательно выдадут билет. В салоне присутствует информация о том, кто осуществляет данные перевозки.



Большое значение имеет страхование жизни и здоровья пассажира, под условия которого автоматически попадают все пассажиры легального перевозчика. Это очень важно, поскольку количество аварий на дорогах велико, и не всегда безопасность движения зависит только от профессионализма одного водителя.



Вышеперечисленные условия в совокупности обеспечат Вам определенные гарантии безопасности, а при возникновении страховых случаев можно будет рассчитывать на возмещение вреда.



Госавтоинспекция напоминает, что садясь в автобус или автомобиль к нелегальному перевозчику, главная цель которого заработать, Вы становитесь заложником и даже соучастником его незаконных действий.