ИТОГИ ОПЕРАЦИИ «ТАКСИ»



Госавтоинспекцией района регулярно проводятся профилактические мероприятия, направленные на обеспечение законности при осуществлении пассажирских перевозок автомобилями такси, снижение уровня аварийности и предупреждение дорожно-транспортных происшествий.



В период с 25 по 31 июля 2024 года на территории Чановского района сотрудниками ОГИБДД района и 2 МОЭТН и РАМТС ГИБДД ГУ МВД России по Новосибирской области проводился комплекс профилактических мероприятий под условным названием «Такси», за время проведения которого автоинспекторами было выявлено 6 нарушений правил дорожного движения водителями такси.



Госавтоинспекция Чановского района